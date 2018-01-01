Рада продовжує розгляд закону про реінтеграцію Донбасу

Нардепи сьогодні знову спробують проголосувати за проект закону про реінтеграцію Донбасу, правки до якого вони розглядали усі минули два дні

Сьогодні, 18 січня, під час ранкового засідання Верховна Рада має завершити розгляд у другому читанні законопроекту щодо особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Також нардепи мають розглянути президентський і альтернативні законопроекти про Антикорупційний суд, а також схвалення рішення президента про допуск до України іноземних військовослужбовців у 2018 році для участі у міжнародних навчаннях.

У повторному другому читанні розглянуть законопроект про створення і ведення кредитного реєстру Нацбанку.

До порядку денного внесли також кілька законопроектів із блоку питань нацбезпеки та оборони (які мали розглядати ще 16 січня) щодо забезпечення прикордонної безпеки; встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців; використання земель оборони.

Окрім того, народні обранці планують приділити увагу законопроекту про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння самогубству. У плані роботи на сьогодні є проект закону про установу бізнес-омбудсмена.

Вкотре до порядку денного включили законопроект про встановлення кількості комітетів Ради, відповідної міністерствам уряду.