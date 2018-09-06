Рада сьогодні розгляне вітання Збройних сил «Слава Україні! – Героям слава!»



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Фото: Главком Степан Полторак і українські військові на параді з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня 2018 року

Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення «пане» до діючого «товариш»

Верховна Рада розгляне у четвер президентський законопроект, який передбачає встановлення у Збройних Силах України нового вітання «Слава Україні! – Героям слава!» замість вітання радянського зразка, та вето президента на закон про експорт деревини.

Про це йдеться у порядку денному Ради.

Парламент також розгляне у першому читанні першому читанні законопроекти №7017 «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону» та альтернативного йому проект №7017-1, якими пропонується запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону громадянами держави-агресора.

У порядку денному також великий блок ратифікаційних законопроектів, зокрема ратифікація Угоди з Туреччиною - про взаємне сприяння та захист інвестицій, з Португалією - про економічне співробітництво. Коім того, запланована ратифікація Угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (урядовий проект № 0179) із прийняттям у першому читанні пов'язаних із цим законопроектів №8189 і №8190, що передбачають внесення змін до деяких законів України та Податкового кодексу.

Після цього блоку депутати розглядатимуть вето президента на Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Також розглядатиметься вето глави держави на Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо впровадження механізму «єдиного вікна» і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України», яким передбачається надання держпідтримки аграріям на придбання вагонів для перевезення зерна.

Депутати також розглянуть законопроект №7286 про посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху, зокрема керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під дією ліків або препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Далі розглядатимуться урядові законопроекти №8102 «Про захисні заходи», №8103 «Про захист від субсидованого імпорту», №8104 «Про захист від демпінгового імпорту» та №8105 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері торговельного захисту».

Як повідомлялося, 5 вересня комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу президентський законопроект, який передбачає встановлення у Збройних Силах України нового вітання «Слава Україні! – Героям слава!» замість вітання радянського зразка.

Пропонується також запровадити альтернативне військове звернення «пане» до діючого «товариш».

Президент Петро Порошенко повернув до Верховної Ради Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів», яким передбачається обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів та введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

Із 1 січня 2017 року діє абсолютна заборона експорту лісу (мораторій на тверді породи дерева діє ще з 2015 року, минулого року його доповнила заборона на експорт сосни).