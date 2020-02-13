Рада торік придбала 16 км одноразових стаканчиків, або 171 тисячу штук



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Якшо ж повставляти стаканчики один в один, то вони сягатимуть 688 метрів заввишки - це у 6 разів більше, ніж пам'ятник Батьківщина-Мати у столиці

Апарат Верховної Ради України минулого року придбав 171 тис. одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 тис. 500 пластикових і 3 тис. 500 паперових. Про це передає рух «Чесно».

Зазвичай висота малого одноразового пластикового стаканчика – близько 97 мм, а «паперового» – приблизно 95 мм.

У «Чесно» підрахували висоту всіх поставлених одну на одну «пластянок». Довжина сягає близько 16,25 км.

Сумарна довжина паперових стаканчиків становить приблизно 333 м. Разом довжина і пластикових, і паперових стаканчиків – близько 16,6 км. Це майже як 2 Еверести або понад 8 Говерл.

Якшо ж повставляти стаканчики один в один, то вони сягатимуть 688 метрів заввишки - це у 6 разів більше, ніж пам'ятник Батьківщина-Мати у столиці.

Зазначається, що таку відстань, наприклад, має дорога від станції метро «Бориспільська» до аеропорту «Бориспіль».

У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, де нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі можуть пити воду з одноразових стаканчиків.