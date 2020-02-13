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    Рада торік придбала 16 км одноразових стаканчиків, або 171 тисячу штук

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    Рада торік придбала 16 км одноразових стаканчиків, або 171 тисячу штук

    Якшо ж повставляти стаканчики один в один, то вони сягатимуть 688 метрів заввишки - це у 6 разів більше, ніж пам'ятник Батьківщина-Мати у столиці

    Апарат Верховної Ради України минулого року придбав 171 тис. одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 тис. 500 пластикових і 3 тис. 500 паперових. Про це передає рух «Чесно».

    Зазвичай висота малого одноразового пластикового стаканчика – близько 97 мм, а «паперового» – приблизно 95 мм. 

    У «Чесно» підрахували висоту всіх поставлених одну на одну «пластянок». Довжина сягає близько 16,25 км.

    Сумарна довжина паперових стаканчиків становить приблизно 333 м. Разом довжина і пластикових, і паперових стаканчиків – близько 16,6 км. Це майже як 2 Еверести або понад 8 Говерл.

    Якшо ж повставляти стаканчики один в один, то вони сягатимуть 688 метрів заввишки - це у 6 разів більше, ніж пам'ятник Батьківщина-Мати у столиці.
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    Зазначається, що таку відстань, наприклад, має дорога від станції метро «Бориспільська» до аеропорту «Бориспіль». 

    У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, де нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі можуть пити воду з одноразових стаканчиків. 

    екологія Верховна Рада вода активісти майно
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