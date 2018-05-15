Рада ухвалила законопроект про залучення іноземних інвестицій

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«За» проголосували 244 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 6141 щодо сприяння залученню іноземних інвестицій. «За» проголосували 244 народних депутата.

Законом пропонується ввести належний правовий режим обліку прав власності іноземних клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників на цінні папери в депозитарній системі України. З цією метою у законодавство щодо депозитарної діяльності внесені нові правові категорії – «номінальний утримувач», «рахунок у цінних паперах номінального утримувача».

Іноземні фінансові установи, які відповідають перерахованим у проекті критеріям, пропонується визначити номінальними власниками і надати можливість українським депозитарних установам відкривати для них рахунки в цінних паперах номінального утримувача. На зазначених рахунках українська депозитарна, відповідно до положень проекту, буде вести облік цінних паперів і прав на цінні папери, власниками яких є клієнти номінального утримувача.

Законом нормуються основи функціонування і обслуговування названих рахунків, пов'язані з цим обмеження і вимоги, зокрема, розкриття інформації, а також питання державного регулювання і контролю тощо. Відзначимо, в документі уточнюється, що рахунок у цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, створеній відповідно до законодавства держави, яке здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 закону «Про оборону України» та/або прямо чи посередньо особами, які є резидентами даної країни.

Варто підкреслити, що Головне юруправління ВР у своїх зауваженнях стверджує, що значна частина положень законопроекту не відповідає конституційним приписам верховенства права та визначення України правовою державою (статті 1 і 8 Конституції України).