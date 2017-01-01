Рада відкликала законопроект про антикорупційний суд

Тепер свій проект закону зможе подати президент Петро Порошенко

Верховна Рада відкликала законопроект № 6011 про антикорупційні суди. За проголосували 235 народних депутатів. Нагадаємо, ще у лютому поточного року в парламенті зареєстрували законопроект № №6011 «Про антикорупційні суди». Автори - нардеп від «Самопомочі» Єгор Соболєв, заступник голови парламенту Оксана



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Тепер свій проект закону зможе подати президент Петро Порошенко

Верховна Рада відкликала законопроект № 6011 про антикорупційні суди. За проголосували 235 народних депутатів.

Нагадаємо, ще у лютому поточного року в парламенті зареєстрували законопроект № №6011 «Про антикорупційні суди». Автори - нардеп від «Самопомочі» Єгор Соболєв, заступник голови парламенту Оксана Сироїд, член «Батьківщини» Іван Крулько, депутати від БПП Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв про намір подати свій варіант законопроекту про антикорупційний суд протягом поточного тижня.