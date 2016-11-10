Radiohead звинувачують Лану Дель Рей у плагіаті - The Sun

Співачку підозрюють у запозиченні мелодії синглу Radiohead «Creep»

Британський рок-гурт Radiohead може подати в суд на американську поп-співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав. Про це повідомляє The Sun. Співачку підозрюють у запозиченні мелодії синглу Radiohead «Creep» для своєї композиції «Get Free». Ця пісня входить у п'ятий студійний альбом Лани Дель Рей «Lust for



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Лана Дель Рей

Співачку підозрюють у запозиченні мелодії синглу Radiohead «Creep»

Британський рок-гурт Radiohead може подати в суд на американську поп-співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав. Про це повідомляє The Sun.

Співачку підозрюють у запозиченні мелодії синглу Radiohead «Creep» для своєї композиції «Get Free». Ця пісня входить у п'ятий студійний альбом Лани Дель Рей «Lust for Life», який вийшов в 2017 році і лідирував у хіт-парадах США і Великої Британії.

За словами джерела видання, обидві команди юристів музикантів намагаються вирішити справу кулуарно і не доводити її до суду. При цьому музиканти Radiohead мають намір домогтися або отримання компенсації, або включення своїх імен в список співавторів пісні для того, щоб далі отримувати авторські відрахування. Зараз у «Get Free» троє авторів — Лана Дель Рей, Кірон Мензес і Рік Ноуелс.

Численні коментатори на YouTube відзначають, що послідовність акордів і структура мелодії обох композицій дійсно збігається.

Зазначимо, раніше подібності з хітом знаходили з піснею Сема Сміта «Midnight Train».

Крім того, самих Radiohead звинувачували в тому, що вони запозичили мелодію «Creep» з треку «The Air That I Breathe» 1972 року гурту The Hollies.

Джерело: Громадське