Радіостанції РФ захопили українські частоти на півночі Криму



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В 11 населених пунктах Криму українське FM-мовлення зафіксовано частково

У більшості населених пунктів північного Криму українські FM-частоти захопили російські радіостанції.

Про це повідомляє «Крымская правозащитная группа» за підсумками моніторингу, проведеного в травні 2019 року.

«У восьми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти незаконно зайняті російськими станціями. В 11 населених пунктах українське FM-мовлення зафіксовано частково, однак на більшості частот чутно російські станції. При цьому на підконтрольній Україні території біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» чути сигнал двох російських радіостанцій», - повідомляє «Крымская правозащитная группа«.

Представники КПГ за допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM радіостанцій в 19 населених пунктах північного Криму, зокрема в містах Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населених пунктах, розташованих уздовж основних автодоріг - Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмакове, Придорожнє, Передмістне, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка.

Також моніторинг був проведений біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» по обидва боки адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Поруч з КПВВ «Чонгар« на підконтрольній Україні території зафіксовано впевнений сигнал п'яти українських радіостанцій, в тому числі «Українське радіо», «Мейдан», «Промінь», «Радіо НВ», «Крым.Реалии».

Ще три українські станції, а саме, «Перець FM«, «Армія FM«, «Херсон FM« можна почути з перешкодами.

При цьому на підконтрольній Україні території на КПВВ «Чонгар» на частоті 87,7 FM зафіксований впевнене приймання російського радіо «Супутник», а на частоті 90,8 FM можна почути російське радіо «Море».

На КПВВ «Чаплинка» на підконтрольній Україні території зафіксовано впевнений прийом чотирьох українських радіостанцій, серед яких «Армія FM», «Крым.Реалии», «Мейдан», «Промінь».

Також на цій території можна почути ще сім українських радіостанцій, але якість сигналу нестабільна, чутно перешкоди. Це Радіо «Культура», «Перець FM», «Радіо НВ», «Херсон FM», «Украхїнське радіо», «Крым.Реалии», «Хаят».

Російську станцію «Спутник» чутно з перешкодами, а також транслюється російське радіо «Море».

На окупованій території поруч з КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар»« ситуація кардинально відрізняється. І на цих же самих частотах в більшості випадків можна почути сигнал російських радіостанцій.

Біля КПВВ «Чонгар« на окупованій території Криму можна почути чотири українські станції: «Українське радіо«, радіо «Промінь«, «Армія FM» и «Херсон FM«. Замість «Радіо НВ« чутно російське радіо «Море«, на частоті «Крым.Реалий« йде накладення сигналу двох радіостанцій. На частоті «Перець FM« чутно перешкоди.

Біля КПВВ «Чаплинка« на окупованій території чути сигнал тільки двох українських станцій (з перешкодами) - радіо «Культура« и «Армія FM».

При цьому на частоті радіо «Мейдан» здійснює російський «Спутник», замість радіо «Хаят« - російський «Маяк«, замість «Крым.Реалии» - російське радіо «Вести«, а на частоті радіо «Промінь« - підконтрольне окупантам «Ватан Седасы«.

На частотах 96 МГц, 98,6 МГц, 102,8 МГц замість сигналу українських станцій чутно перешкоди.

У 10 з 19 досліджених населених пунктів на півночі Криму сигнал українських станцій доступний частково.

У населених пунктах Армянськ, Ішунь, Новоолександрівка, Мартинівка, Придорожнє, Овочеве, Лобанівка чутно тільки по одній українській радіостанції.

У Вишнівці та Красноармійському по 2 станції, в Істочному - 3 станції, а в Передмістне - 5 українських радіостанцій.

Радіо «Культура« чутно в 8 населених пунктах зі списку, «Херсон FM» - в 7, «Українське радіо» - в 3, «Перець FM» - в 3, «Армія FM« і радіо «Промінь» - в 1 з 19 досліджених.

В інших восьми населених пунктах (Красноперекопськ, Зелена Нива, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Єрмакове, Джанкой, Зарічне, Воїнка) на українських радіочастотах чутно тільки російські FM-станції.

Мовлення українських FM з Чаплинки в північному Криму перекривають наступні російські станції: радіо «Крым», радіо «Море», «Ретро FM», «Спутник», «Маяк», «Ватан Седасы«.

Мовлення українських FM з Чонгара в північному Криму перекривають російські радіостанції «Спутник», «Европа +», «Вести», радіо «Крым», радіо «Море», «Ватан Седасы»«.

«Таким чином, російська влада практично заблокувала українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і фактично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому повністю ігнорується той факт, що глушіння радіосигналів засуджено Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральної Асамблеєю ООН у 1950 році», - констатує «Крымская правозащитная группа».