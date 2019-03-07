Радіостанції у світі відмовляються ставити пісні Майкла Джексона



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Десятки канадських радіостанцій заявили, що поки не будуть включати до своїх плейлистів пісні Майкла Джексона

Скандал виник після виходу документального фільму «Залишаючи Неверленд», де двоє чоловіків стверджують, що роками зазнавали сексуального насильства з боку Джексона

Деякі радіостанції в Австралії, Канаді та Новій Зеландії відмовилися грати пісні Майкла Джексона через нові обвинувачення проти нього щодо сексуального насильства над дітьми.

Про це повідомляє AFP.

«У світлі того, що в даний момент відбувається, SmoothFM наразі не грає жодної пісні Майкла Джексона», - зазначив програмний директор компанії Nova Entertainment Пол Джексон, якого цитують австралійські ЗМІ.

У Новій Зеландії пісні поп-зірки також практично повністю відсутні в ефірі після того, як їх зняли з плейлистів дві найбільші радіомережі країни - MediaWorks і NZME.

«Ми не вирішуємо, чи винен Майкл Джексон у педофілії, ми просто стежимо за тим, щоб наші радіостанції грали музику, яку хочуть почути люди», - повідомив директор з контенту MediaWorks Леон Вратт, підкресливши, що рішення було «відображенням аудиторії та її уподобань».

Десятки канадських радіостанцій також заявили, що поки не будуть включати до своїх плейлистів пісні Майкла Джексона.

Скандал виник після виходу в ефір американського документального фільму «Залишаючи Неверленд», в якому розповідається про двох чоловіків, які стверджують, що роками зазнавали сексуального насильства з боку Джексона.