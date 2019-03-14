  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Радник керівництва МВС погорів на хабарі

    • Розсилка
    <p>Правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди</p> - Радник керівництва МВС погорів на хабарі

    Правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди

    Фото: прес-центр СБУ

    Оперативники встановили, що радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника 30 тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно із Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.

    Про це 13 березня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника 30 тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів. За цю суму він обіцяв сприяти непритягненню працівників мережі до кримінальної відповідальності та припинення слідчих дій у межах розпочатого провадження.

    Правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

    «Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України», - зазначили в СБУ.

    Раніше повідомлялося, що на хабарі затримано керівника одного з відділів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та старшого оперуповноваженого цього відділу.

    Читайте також
    Національна поліція України СБУ кримінал корупція в Україні хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ