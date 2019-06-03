  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Радник Порошенка розповів, як Орбан тікав від зустрічей із ним

    • Розсилка
    П'ятий президент України Петро Порошенко і глава уряду Угорщини Віктор Орбан - Радник Порошенка розповів, як Орбан тікав від зустрічей із ним
    П'ятий президент України Петро Порошенко і глава уряду Угорщини Віктор Орбан

    «Президент Порошенко дав йому свій номер телефону і сказав: «Віктор, от мій номер, набери мене в будь-який час 24/7»

    Колишній зовнішньополітичний радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв розповів, як угорський прем’єр Віктор Орбан уникав зустрічей і контактів із Порошенком на тлі його намагань вирішити суперечку довкола мови освіти.

    Про це Єлісєєв розповів у інтерв’ю виданню «Лівий берег».

    «Одразу після переобрання прем’єр-міністром Угорщини Віктора Орбана президент України Порошенко направив йому привітання і запропонував телефонний контакт. Але стався безпрецедентний у моїй дипломатичній практиці випадок: замість того щоб дати контакти і визначити дату, вони несподівано запросили в нас офіційну ноту: написати, чому і з якого приводу потрібно влаштувати цю телефонну розмову. Незважаючи навіть на це, ми ноту підготували і передали. Але все одно, з того боку панувала тиша», - поділився спогадами Єлісєєв.

    За його словами, на цьому Порошенко не зупинився і скористався своєю участю в заходах під егідою «Європейської народної партії». Там він зустрів Орбана і поговорив з ним, незважаючи на те, що угорець уникав зустрічі, а угорська сторона відхилила всі запити команди Порошенка про двосторонні зустрічі.

    «Президент Порошенко дав йому свій номер телефону і сказав: «Віктор, от мій номер, набери мене в будь-який час 24/7. Якщо потрібно продовжити дію закону 2023 - будь ласка, ми зробимо. Потрібно, щоб закон не стосувався приватних шкіл? Ми готові піти і на це. Але тільки не блокуй нашу співпрацю з НАТО і з вами».

    Орбан відповів, що йому потрібно порадитись зі своїми міністрами. Пройшов день, два, три, 10 днів, 20 - але контакту так і не було», - розповів Єлісєєв.

    За його словами, усі факти відмовчування Угорщини українська сторона ретранслювала своїм партнерам. Тому, за словами ексрадника Порошенка, всі розуміли, «що правда на нашому боці».

     

    Петро Порошенко Угорщина Віктор Орбан Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ