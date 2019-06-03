Радник Порошенка розповів, як Орбан тікав від зустрічей із ним



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П'ятий президент України Петро Порошенко і глава уряду Угорщини Віктор Орбан

«Президент Порошенко дав йому свій номер телефону і сказав: «Віктор, от мій номер, набери мене в будь-який час 24/7»

Колишній зовнішньополітичний радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв розповів, як угорський прем’єр Віктор Орбан уникав зустрічей і контактів із Порошенком на тлі його намагань вирішити суперечку довкола мови освіти.

Про це Єлісєєв розповів у інтерв’ю виданню «Лівий берег».

«Одразу після переобрання прем’єр-міністром Угорщини Віктора Орбана президент України Порошенко направив йому привітання і запропонував телефонний контакт. Але стався безпрецедентний у моїй дипломатичній практиці випадок: замість того щоб дати контакти і визначити дату, вони несподівано запросили в нас офіційну ноту: написати, чому і з якого приводу потрібно влаштувати цю телефонну розмову. Незважаючи навіть на це, ми ноту підготували і передали. Але все одно, з того боку панувала тиша», - поділився спогадами Єлісєєв.

За його словами, на цьому Порошенко не зупинився і скористався своєю участю в заходах під егідою «Європейської народної партії». Там він зустрів Орбана і поговорив з ним, незважаючи на те, що угорець уникав зустрічі, а угорська сторона відхилила всі запити команди Порошенка про двосторонні зустрічі.

«Президент Порошенко дав йому свій номер телефону і сказав: «Віктор, от мій номер, набери мене в будь-який час 24/7. Якщо потрібно продовжити дію закону 2023 - будь ласка, ми зробимо. Потрібно, щоб закон не стосувався приватних шкіл? Ми готові піти і на це. Але тільки не блокуй нашу співпрацю з НАТО і з вами».

Орбан відповів, що йому потрібно порадитись зі своїми міністрами. Пройшов день, два, три, 10 днів, 20 - але контакту так і не було», - розповів Єлісєєв.

За його словами, усі факти відмовчування Угорщини українська сторона ретранслювала своїм партнерам. Тому, за словами ексрадника Порошенка, всі розуміли, «що правда на нашому боці».