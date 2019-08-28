Радник Зеленського розповів, у скільки етапів буде запускатись ринок землі



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Що стосується вартості землі, то ми будемо наближатися до вартості землі, яка більш-менш аналогічна її вартості на нашому західному кордоні, сказав Устенко

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко розповів подробиці про введення ринку землі в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Коли Зеленський говорив в Туреччині про введення ринку землі, він мав на увазі те, що процес буде розпочато негайно. Якщо мова йде про приватизацію землі, то зрозуміло, що йдеться про державну землю, бо у держави в руках знаходиться величезна кількість земельних ділянок, які використовуються не в інтересах українських платників податків. Більше того, українці навіть не знають, як ця земля використовується. І не отримують ту орендну плату, якою набивають собі кишені всі ті, хто нею розпоряджається», - підкреслив Устенко.

Він повідомив, що президент виступає за поетапне введення ринку землі.

«Перший етап – це приватизація державної землі, яка знаходиться, наприклад, у Академії сільськогосподарських наук, нашого оборонного відомства і ще різних державних інституцій та компаній. Наразі ця земля використовується в інтересах окремо взятих керівників того або іншого відомства. І всілякі розмови, що таким чином ми вб’ємо селекціонерів, оборонників чи ще когось, я не сприймаю, бо якщо ви зробите перевірку використання цієї землі, то побачите, що вся вона знаходиться у використанні. А от хто її використовує і платить гроші?

По-перше, її навіть офіційно не можна здати в оренду, тож вона практично завжди здається «вчорну». По-друге, на цій землі не дотримуються жодні правила по сівозміні – земля виснажується і врешті-решт стає непридатною. І за розмовами «не смійте приватизувати українську землю» ми зіштовхнемося з тим, що за п’ять років її цінність буде близька до нуля», - заявив радник президента.

На запитання, чи є вже зрозумілий механізм оцінки землі, він сказав: «Поки мова йде про приватизацію державної землі. Другий етап – це тестування цього ринку, вирішення питань, пов’язаних з кадастром. І тільки потім перехід до широкомасштабного ринку, коли пайщики починають продавати свою землю. Фактично це триетапне введення ринку».

Устенко зауважив, що не може сказати, коли дійде до третього етапу.

«Принаймні, зараз йде внутрішня дискусія про те, кому і скільки землі можна буде продати в одні руки, можна чи не можна буде допускати іноземців, якщо можна, то яких… Які мають бути умови використання цієї землі? Контролюємо або ні сівозміну? Якщо щось відбувається не так, то які тоді дії мають бути з боку держави?» - зазначив економіст.

«Що стосується вартості землі, то у моєму розумінні ми будемо наближатися до вартості землі, яка більш-менш аналогічна її вартості на нашому західному кордоні. А якщо врахувати, що якість нашої землі краща, то і вартість її має бути вищою.

Але тут виникає інше питання – ризику конкретної країни. А наш індикатор ризику набагато вищий за наших західних сусідів і відповідно вартість такого нерухомого активу буде нижчою, ніж вартість точнісінько такого ж активу в країні з нижчим ризиком. Якщо ж вдасться знизити рівень ризику, то і ціна буде спочатку наближатися до ціни на землю на наших західних кордонах, а потім відповідно до рівня врожайності наша земля може коштувати набагато більше, ніж там», - підкреслив Устенко.