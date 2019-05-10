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    Радник Зеленського запевнив у незмінності курсу України до НАТО та війни з РФ

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    Радник Зеленського запевнив у незмінності курсу України до НАТО та війни з РФ

    Українська армія має бути професійною, зазначив Апаршин

    Радник президента України Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин заявив, що команда новообраного глави держави не змінюватиме курс щодо вступу України до НАТО та війни з Російською Федерацією.

    Про це він заявив в ефірі програми «Нині вже» на Громадському.

    «Ми ж не могли під час нашої зустрічі обговорити всі питання. Є питання, які є загальновідомі. Ми не змінюємо курс щодо вступу України в НАТО, але ми не обговорювали строки. Ми не змінюємо курс щодо відношення жо війни з Російською Федерацією, це ж війна. Ми не змінюємо курс щодо того, що українська армія має бути професійною. Ми не змінюємо курс про те, що вона має бути підсилена постійно діючим резервом. І ми не змінюємо курс на те, що має бути нова сучасна система територіальної оборони. Ми не змінюємо курс, що корупція в армії недопустима», — заявив радник Зеленського.

    Водночас, на запитання ведучого, чи погодився б Апаршин на пропозицію обійняти посаду міністра оборони, радник новообраного президента зазначив, що на сьогодні «ні Володимир Зеленський, ні ніхто з його команди не пропонував мені ніяких посад».

    Нагадаємл, член команди новообраного президента Володимира Зеленського з оборони Іван Апаршин, який заявляв, що всі, хто якимось чином причетний до порушень в системі забезпечення Збройних сил України, понесуть відповідальність, пропонує провести аудит використання бюджетних коштів, виділених на виробництво нового озброєння для армії.

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