У Зеленського хочуть перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Апаршин

Соратники Зеленського готові допомогти Кабінету Міністрів на безкоштовній основі.

Член команди новообраного президента Володимира Зеленського з оборони Іван Апаршин, який заявляв, що всі, хто якимось чином причетний до порушень в системі забезпечення Збройних сил України, понесуть відповідальність, пропонує провести аудит використання бюджетних коштів, виділених на виробництво нового озброєння для армії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Уряд має намір найближчим часом почати аудит Державного концерну «Укроборонпром». Мінфіну доручено пошук необхідного фінансування. Це правильне рішення! Але є можливість вже сьогодні почати перевірку ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на підготовку виробництва нового озброєння, зокрема, для Військово-морських сил України. Мінекономрозвитку в 2018-2019 роках отримало на зазначену програму 5,5 млрд гривень», - написав Апаршин.

За його словами, у команди Зеленського є необхідні для цього фахівці, які готові допомогти Кабінету Міністрів на безкоштовній основі.

«Чекаємо на пропозиції від уряду», - уклав Апаршин.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи щодо Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Читайте також: