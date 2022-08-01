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Рашисти провалили наступ на Донбас, тож корегують свій план – розвідка Британії

Мар’яна Мигаль
Вчора, 10:00 glavcom.ua
Рашисти провалили наступ на Донбас, тож корегують свій план – розвідка Британії
фото: Генштаб

Росія визначила Запорізький напрямок як свою вразливу ділянку, що потребує підсилення

Рашистське військове керівництво змушене вдаватися до коригування своїх планів через відсутність значних здобутків на українському східному фронті бойових. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері.

«Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня», – заявили у відомстві.

У британському Міноборони додали, що Росія визначила Запорізький напрямок як свою вразливу ділянку, що потребує підсилення.

Також у розвідці зазначили, що протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала робити спроби тактичних нападів на вісь Бахмут, на північний схід від Донецька, лише встигаючи повільно просуватися.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

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