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Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди

Олег Поліщук Сьогодні, 00:00 glavcom.ua
Епідемія оптимізму. Війна змінила українців: соціологи фіксують вражаючі тренди
Абсолютна більшість громадян переконана у перемозі України у війні з країною-агресором
фото: reuters

Дослідження свідчать: в української нації великий запас міцності

Українці з рекордним оптимізмом дивляться у найближче майбутнє країни, вірять у перемогу та неготові йти на жодні компроміси із ворогом. Такий великий запас міцності української нації засвідчили свіжі дослідження, проведені різними соціологічними структурами: групою «Рейтинг» та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Главком» проаналізував дані цих опитувань, виокремив ключові тренди та дійшов до висновку: зміни в суспільних настроях громадян України мають по-справжньому революційний характер.

Радикальний перевага на боці оптимістів

Протягом п’яти місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну соціологи досліджують різноманітні маркери сприйняття війни українцями – психологічні, ідеологічні, зовнішньо- та внутрішньополітичні, питання тривалості бойових дій, симпатії до світових лідерів тощо. 23-24 липня соціологічна група «Рейтинг» провела вже п’ятнадцяте від початку війни загальнонаціональне опитування, яке здебільшого стосувалося суто економічних аспектів.

Але найголовніше, був зафіксований радикальний перелом у настроях. Із середини березня 2022 року українці, як це не парадоксально, стали з великим оптимізмом дивитися у майбутнє – як України загалом, так і своє особисте зокрема. Зараз майже три чверті респондентів вважають що країна рухається у правильному напрямку, і лише 12% – у неправильному.

Якщо порівнювати із початком цього року, то соціологічна картина тоді була повністю протилежною: 70% українців були переконані, що справи в Україні йдуть неправильно, 22% відзначали правильність курсу. Дуже характерно, що всі п’ять останніх місяців показники тотальної переваги оптимістів над песимістами тримаються приблизно на одному рівні (73-80% проти 10-15% відповідно), а незначні зміни в соцопитуваннях зазвичай зміщуються на користь тих, хто не визначився в оцінках і зазначає, що важко відповісти.

Майже три чверті українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Подібного раніше ніколи не спостерігалося
Майже три чверті українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Подібного раніше ніколи не спостерігалося
Дані: «Рейтинг»

Варто підкреслити – подібного не спостерігалося раніше. Навіть після Майдану-2014 песимістів все одно було більше: 48% проти 34%, при 18% тих, хто не визначився. Досі максимальна кількість оптимістів в країні фіксувалася після приходу президента Володимира Зеленського до влади та парламентських перевиборів у вересні 2019-го, коли президентська партія «Слуга народу» сформувала монобільшість у Верховній Раді та свій уряд. Цей показник тоді становив 52% проти 27% із протилежною думкою.

Українців навряд чи можна вважати тими, хто займається якимось самообманом або сприймає світ через рожеві окуляри
Українців навряд чи можна вважати тими, хто займається якимось самообманом або сприймає світ через рожеві окуляри
фото з відкритих джерел

Українців, які здебільшого із впевненістю дивляться в майбутнє, навряд чи можна вважати тими, хто займається якимось самообманом або сприймає світ через рожеві окуляри. Так, згідно з опитуванням «Рейтингу», сьогодні 86% респондентів говорять, що економічне становище України за останні пів року погіршилося (у січні таких було 70%). Щодо особистої ситуації, то про погіршення говорять 74% (у січні – 52%). Однак у всьому цьому є один ключовий момент: абсолютна більшість наших громадян переконана у перемозі України у війні над країною-агресором. А це зовсім не лишає місця для песимізму. Саме тому 25% сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться, стільки ж – що, принаймні, не погіршиться.

Ніяких компромісів із ворогом

Впевненість українського суспільства у перемозі ЗСУ над рашистами добре перегукується із дослідженням Київського міжнародного інституту соціології: 84% респондентів висловилися проти будь-яких територіальних поступок Росії заради миру. Що дуже показово: у порівнянні із травнем, і так висока кількість прихильників тези, що Україна за жодних обставин не має відмовлятися від жодних своїх територій, зросла всього на 2%. Проте на сході країни, де тривають найгарячіші бойові дії, так стали вважати на 9% більше.

Кількість противників будь-яких територіальних поступок Росії заради миру зросла за рахунок російськомовних мешканців сходу України
Кількість противників будь-яких територіальних поступок Росії заради миру зросла за рахунок російськомовних мешканців сходу України
Дані: КМІС

Якщо ж брати це соціологічне дослідження в розрізі лінгво-етнічних категорій населення, то неготові йти на компроміс із ворогом навіть 68% російськомовних росіян в Україні. Саме ті, кого Путін буцімто «визволяє від українських нацистів». І це в черговий раз доводить повний провал російської пропаганди, який КМІС фіксував і до того, але з площини мовного питання.

Між іншим, про повне несприйняття українськими громадянами перемовин із Росією на нинішньому етапі підтвердило й власне опитування «Главкома». В ньому вже проголосували понад 100 тисяч наших читачів, серед них на питання, чи бачите ви сенс у переговорах з росіянами, 61% вибрали відповідь: «Ні. Всі спроби вичерпані. Тепер переговори ведуть ЗСУ». Ще 30% не бачать сенс у таких перемовинах, бо Кремль ніколи не виконує свої обіцянки. Загалом – 91% навіть не припускають жодних розмов з віроломним ворогом.  

Повертаючись до згаданого вище дослідження «Рейтингу», слід виокремити ще один тренд в оцінках війни та її наслідків. Майже 90% опитаних українців висловили думку, що компенсувати втрати України у війні мусить ніхто інший, як РФ. Підкреслимо, що цей показник практично не змінився з березня і свідчить про два моменти. По-перше, стільки українських громадян чітко називаються конкретного винного у війні. А, по-друге, респонденти цілком переконані у нашій перемозі над Росією на наших умовах – аж до стягнення з країни-агресора репарацій. Що ж до інших варіантів відповідей, то 21% вважають, що над відновленням України мають працювати країни Європи, 18% – міжнародні організації, 15% – сама Україна, 11% – США.

Майже 90% українців впевнені: втрати України у війні мусить сплатити РФ
Майже 90% українців впевнені: втрати України у війні мусить сплатити РФ
Дані: «Рейтинг»

Нюанси віри в майбутнє

У питанні відновлення України після війни також перемагають оптимісти. За даними соціологів «Рейтингу», 43% опитаних вважають, що вистачить п’яти років, аби відбудувати країну. 28% переконані, що на це потрібно до 10 років, 21% – більше 10 років. І будівництво стане тією галуззю, яка отримає найбільший імпульс для розвитку після настання миру, так вважає 60% українців.  

Ще одна нагальна гостра проблема для українців – зовнішня міграція співвітчизників. Так ось, станом на кінець липня зафіксовано найнижчий за останні чотири роки показник охочих отримати роботу за межами країни. Таких наразі виявилося 28%. Охочих же поїхати за кордон на постійне місце проживання ще менше – лише 9%. Для порівняння: два роки тому покинути Україну назавжди хотіли 27% громадян, в грудні 2018-го – 23%. Тобто і в цьому плані зміни суспільних настроїв кардинальні.

Станом на кінець липня зафіксовано найнижчий за останні чотири роки показник ставлення українців до зовнішньої міграції
Станом на кінець липня зафіксовано найнижчий за останні чотири роки показник ставлення українців до зовнішньої міграції
Дані: «Рейтинг»

Під час повномасштабної російсько-української війни соціологи охоплювали своїми опитуваннями лише тих, до кого можна було додзвонитися за допомогою українського мобільного зв’язку. Безумовно, це передусім стосується мешканців нині окупованих Росією територій: там окупанти постійно намагаються ізолювати місцевих жителів від зовнішнього світу, починаючи з весни, влітку ж ситуація із доступом до інтернету від українських провайдерів та українського мобільного зв'язку, наприклад, на Херсонщині лише погіршилася. Але разом з тим виникає ще й дилема: чи змогли інтерв’юери поставити питання українським біженцям в Європі, котрі масово почали виїжджати з країни з кінця лютого і яких, за останніми оцінками ООН, понад 6 мільйонів?

Оптимістичні суспільні настрої, зафіксовані соціологією серед українців, не мають кордонів
Оптимістичні суспільні настрої, зафіксовані соціологією серед українців, не мають кордонів
фото: ЕРА

Звісно, можна взагалі припустити: що майже всі песимісти вже виїхали за межі державі, тому в самій Україні й спостерігаються радикальні зміни в настроїв. Однак це припущення точно не відповідає дійсності за кількома параметрами.

По-перше, нема причин вважати, що українці закордоном масово відмовились від своїх українських сім-карток – на це потрібно більше часу, аніж п’ять місяців. Тож додзвонитися соціологи, а вони це роблять на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, могли й в якусь європейську країну.

По-друге, випускали через кордон в Європу переважно жінок, дітей та літніх людей, які постійно на зв’язку із своїми чоловіками, братами і синами в Україні. Ну і, по-третє, ця постійна комунікація всередині кожної сім’ї не проходить безслідно. Тому цілком очевидно: оптимістичні суспільні настрої, зафіксовані соціологією серед українців, в глобальному вимірі геть не мають кордонів.

Олег Поліщук, для «Главкома»

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Теги: росія окупанти соцопитування економіка війна Україна еміграція окупація #stoprussia

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