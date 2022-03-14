Рашисти завдали ракетного удару по Житомирщині: постраждали чотири людини
На Житомирщині під час обстрілу окупанти зруйнували сім будівель
У смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару попередньо знищено 7 будівель
У Житомирській області внаслідок ракетного удару агресора постраждали чотири людини, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.
«14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждали 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки», – йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 одиниці техніки.Як повідомлялось, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.