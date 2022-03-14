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    Рашисти завдали ракетного удару по Житомирщині: постраждали чотири людини

    На Житомирщині під час обстрілу окупанти зруйнували сім будівель - Рашисти завдали ракетного удару по Житомирщині: постраждали чотири людини
    На Житомирщині під час обстрілу окупанти зруйнували сім будівель

    У смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару попередньо знищено 7 будівель

    У Житомирській області внаслідок ракетного удару агресора постраждали чотири людини, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

    «14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждали 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки», йдеться в повідомленні.

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    Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 одиниці техніки.

    Як повідомлялось, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.
    Теги: ДСНС Житомирщина будинок
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    Рашисти завдали ракетного удару по Житомирщині: постраждали чотири людини