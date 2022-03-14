Рашисти завдали ракетного удару по Житомирщині: постраждали чотири людини

На Житомирщині під час обстрілу окупанти зруйнували сім будівель

У смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару попередньо знищено 7 будівель

У Житомирській області внаслідок ракетного удару агресора постраждали чотири людини, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

«14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждали 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки», – йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 одиниці техніки.

Внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.