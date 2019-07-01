Разумков пообіцяв виключити Михайла Соколова зі списку «Слуги народу», якщо підтвердиться його російське громадянство



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Михайло Соколов

«Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймеріз», - сказав Разумков

Партія «Слуга народу» перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради під 99 номером списку партії.

Про це в інтерв'ю Цензор.net повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймеріз», - сказав Разумков.

Як відомо, Соколов не єдиний кандидат від «Слуги народу», до якого у ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під 78-м номером у списку йде Ольга Кавун - разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Крім того, Кавун доводиться кумою синові прокурора часів Януковича Віктора Пшонки Артема.

«У нас такий список, що з будь-якого питання ми зможемо знайти компетентну думку. Крім того, ми завжди готові комунікувати з людьми ззовні і отримувати консультації», - запевнив Разумков.

Раніше через суспільний резонанс зі списку «Слуги народу» вибув Дмитро Співак, якого називають наближеним Віктора Медведчука.

Нагадаємо, про паспорт Михайла Соколова в своєму відео-блозі розповів відомий одеський активіст Сергій Стерненко. У 2001 році кандидат в нардепи отримав внутрішній російський паспорт, а в 2016 році - через два роки після анексії Криму і початку збройної агресії Росії проти України на Донбасі - закордонний паспорт РФ. Ці дані підтверджує Федеральна податкова служба РФ.