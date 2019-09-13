Разумков відповів на слова про «зелений ксерокс» у Раді



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Разумков заявив, що парламент працює ефективно і не втрачає свою суб'єктність

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на звинувачення опозиції, що парламентська більшість працює як «безсоромний зелений ксерокс». Про це сказав Разумков в коментарі LB.ua в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Сьогодні говорили про якийсь ксерокс, але це точно не про нас», - сказав він.

На думку представника «Слуги народу», парламент працює ефективно і не втрачає свою суб'єктність.

«Поки що все в порядку, будемо сподіватися, що так буде і далі. І результативні голосування це показують - 250, 300, 341 голос. Парламент працює швидко, парламент працює ефективно, але це не означає, що парламент втрачає свою суб'єктність», - сказав Разумков.

Раніше співголова депутатської фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко звинуватила партію Слуга народу в тому, що вони крадуть законопроекти, які напрацювала Верховна Рада восьмого скликання.

«Правляча більшість пишається тим, що вони працювали, як шалений зелений принтер. Цього дня вони пропонують працювати, як безсоромний зелений ксерокс. Тому що вкрали низку законів, над якими роками працював уряд, депутати»,- заявила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».