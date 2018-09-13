Речниця МЗС очолила посольство України в Естонії



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Мар'яна Беца працює на дипломатичній службі в МЗС з 2001 року

Беца є фахівчинею з питань міжнародного права, прав людини та ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко призначив речницю міністерства закордонних справ Мар'яну Бецу послом України в Естонії.

Про це йдеться в указі президента від 13 вересня.

«Призначити Бецу Мар'яну Олександрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці», — зазначають на сайті президента.

Беца працює на дипломатичній службі в МЗС з 2001 року.

Двічі працювала закордоном: 4 роки у Посольстві України в Нідерландах та 3 роки у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

Також стажувалася у Лондонській дипломатичній академії, в Інституті міжнародних відносин «Клінгендаль» у Нідерландах та в МЗС Індонезії.

Беца є фахівчинею з питань міжнародного права, прав людини та ОБСЄ, зазначають на сайті МЗС.

У 1999 році з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра з міжнародного права, перекладачки англійської мови.