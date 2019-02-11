Регіональні вибори в Італії завершилися перемогою Ліги півночі



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Результати регіональних виборів можуть загострити протистояння між Лігою півночі і Рухом п’яти зірок

Рух п’яти зірок втрачає позиції

Вибори, які пройшли в області Абруццо, що в Італії, завершилися перемогою кандидата правоцентристських сил Марко Марсіліо. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До відповідного блоку партій входить і правляча партія Ліга півночі. Марко Марсіліо отримав 48% голосів. Водночас кандидат від коаліції лівоцентристських сил Джіованні Легніні отримав лише 31% голосів. Кандидат від партії Рух п’яти зірок Сара Маркоззі фінішувала третьою і отримала лише 20% голосів. Дана ситуація є показовою, адже в рамках виборів до парламенту в березні 2018 року Рух п’яти зірок отримав в Абруццо 40% голосів.

Сама ж партія Ліга півночі отримала майже 28% голосів в рамках виборів членів ради регіону. В березні 2018 року дана політична сила на загальнонаціональних виборах отримала лише 13,9% голосів в Абруццо.

Результати регіональних виборів можуть загострити протистояння між Лігою півночі і Рухом п’яти зірок, які із червня 2018 року входять до складу коаліційного уряду в Італії. Наступним тестом на міцність коаліції можуть стати вибори до Європейського парламенту.