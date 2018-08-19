Реклама – передусім. На що партія Ляшка витрачає державне фінансування



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Фото: PMG.ua Реклама Радикальної партії

У 2017 році Радикальна партія отримала 38,26 млн грн державного фінансування

2017 рік поповнив бюджет Радикальної партії на 38,26 млн грн державного фінансування і 1,14 млн грн внесків від фізичних і юридичних осіб. Всього за звітний період партія витратила 40,5 млн грн, з яких власні кошти - 2,1 млн. гривень. Про це ідеться у дослідженні центру «Ейдос», опублікованому на «Главкомі».

ТОП видатків, як і у попередньому році, складають:

– пропаганда – 17,8 млн грн;

– оренда офісних приміщень і іншого нерухомого майна – 1,52 млн грн;

– видатки на секретаріат – 9,4 млн грн.;

– матеріальні витрати та оплата послуг – 8,68 млн грн.

Власним коштом партії були оплачені: реклама на ТБ, у газетах, інші види інформаційних послуг на загальну суму 441,2 тис. грн; виготовлення буклетів, банерів, сумок, пакетів – 551 тис. грн; комп’ютерна техніка, покупка столового приладдя, квитки на творчий вечір вартістю 21,6 тис. грн у Національному палаці «Україна».

Схожими були статті витрат бюджетних коштів. Так, 11,9 млн були витрачені на рекламу, як на загальнодержавних теле- радіо- каналах, газетах, так і у виданнях місцевого рівня. Серед досить широкого переліку надавачів послуг зазначаються «112 канал», «Прямий», «Новини 24», «Радо Ера», «NewsОne» тощо.

На партійну пропаганду «радикалів» у вигляді листівок, сумок, пакетів, наклейок, бейсболок, чашок та інших видів сувенірної продукції державних коштів було витрачено 4,9 млн грн.

Оренда офісу у вже згаданого ТОВ «Наутілус-Інвест 2006», на рахунок якого надходили кошти, хоча у звіті власником офісу вже вказується ТОВ «Омара», обійшлася платникам податків у 1,22 млн грн.

На утримання свого автопарку Радикальна партія витратила:

– 493 тис. грн – оренда авто;

– 279 тис. грн пішло на ремонт. Кошти за ремонт отримав ФОП Храповицький М.О.

– 264 тис. грн було витрачено на колеса і бензин.

9,4 млн грн було виплачено партією на утримання секретаріату із 136 осіб, ці кошти були витрачені як на виплату зарплати, так і на відшкодування витрат на відрядження та оплату відпускних. Іншими видами витрат, що привертають увагу стали покупка плащів-дощовиків на 302 тис. грн, видання збірника «Підсумок року» за 323 тис. грн.

292 тис. грн було виплачено ТОВ «Крестон Сі Джі Сі Аудит» за надання аудиторських послуг.

467 тис. грн за оплату юридичних послуг Адвокатського об’єднання «Курчин і партнери».

Детальніше читайте тут: Кожна друга гривня на піар? Як витрачає державне фінансування партія Ляшка