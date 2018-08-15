Кожна друга гривня на піар? Як витрачає державне фінансування партія Ляшка

Радикальна партія у 2017 році отримала від держави у 40 разів більше, ніж від своїх прихильників

«…Ми хочемо сильної країни, економічного розвитку, підвищення добробуту українців і відновлення миру в країні. А без порядку, дисципліни, сильної та чесної влади не буде єдиної, вільної і мирної країни!», - Олег Ляшко

Політика захисту національного суверенітету, відновлення українського села, наведення порядку – основні меседжі, які сьогодні широко транслює Радикальна партія, підтримуючи імідж, рейтинги і президентські амбіції Олега Ляшка. Але, як відомо, великий порядок зазвичай починається із маленьких кроків – наведення порядку у власній оселі. А коли у назві партії значиться ім’я її лідера, то, очевидно, що для нього і його однопартійців, саме вона і є тією політичною оселею, порядок в якій має стати взірцем для наслідування і відправною точкою для подальших змін у державі.

Тому з прискіпливістю «інспектора Фреймут» варто перевірити фінансовий звіт партії за 2017 рік, оцінити, чи вдалося радикалам усунути упущення 2016 року та чи наблизилась вона у своєму функціонуванні до дисципліни і порядку, до якої закликає Олег Валерійович всю країну.

За результатами аналізу звітності за 2016 рік для сприяння прозорості і демократизму партійного життя радикалів Центром «Ейдос» були розроблені наступні рекомендації для партії:

надати статус юридичних осіб всім обласним та районним організаціям партії;

розпочати облік та звітування про членські внески;

включати у звіт партії інформацію щодо кількості найманих працівників;

зареєструвати офіційну партійну газету;

уникати узагальнюючих формулювань під час визначення цільового призначення платежів, наприклад, «за товари, приладдя, обладнання», а максимально конкретизувати;

призначити відповідальних осіб у центральному секретаріаті та обласних осередках, які контактуватимуть з громадськістю щодо змісту фінансових звітів партії;

бюджетні кошти спрямовувати також на організацію освітніх заходів, проведення соціологічних досліджень, підвищення кваліфікацій працівників, проведення громадських заходів, семінарів, круглих столів та форумів;

розмістити на сайті партії підсайти територіальних організацій;

опублікувати на офіційному сайті рахунки партії та осередків, а також документи, які підтверджують витрачання та надходження коштів;

робити окрему закладку «Фінансові звіти» на сайті партії;

вчасно надавати відповіді на письмові звернення (скарги, пропозиції, запити тощо) громадян та інститутів громадянського суспільства.

Насамперед необхідно зазначити, що на відміну від 2016 року, 2017 позитивно позначився на дисципліні подання партією звітів – всі подані своєчасно, без порушення строків. Проте виник ряд запитань щодо форми викладу річного звіту, який у pdf-форматі рясніє описками, некоректним відображенням, що ускладнює аналіз даних.

Завдяки Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», вже два роки поспіль ми маємо змогу аналізувати фінансову та господарську діяльність політичних партій. Здійснюваний Центром «Ейдос» у 2017 році аналіз фінансових звітів партій за 2016 рік став підґрунтям для формування і передачі пропозицій щодо усунення виявлених порушень та приведення їхньої діяльності у відповідність до вимог закону. Наразі під прицілом 2017 рік. Аналітики продовжують вивчати фінансові звіти і діяльність партій, а також інформувати суспільство про поступ у реформі партійних фінансів.

Загальна інформація – «ДНК» партії

Вперто дотримуючись традицій 2016-го, Радикальна партія досі не надала статусу юридичних осіб своїм осередкам, вони не мають окремих банківських рахунків. Така ситуація дозволяє партії не подавати фінансові звіти осередків на перевірку до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а отже, досі неможливо встановити, хто і яким коштом фінансує їхню діяльність, на що вона спрямована, чи є у таких місцевих організацій керівництво і за яким принципом воно обирається.

2017 рік став переломним для організації апарату партії. За даними річного звіту за 2016 рік, у її секретаріаті ніхто не працював, хоча зарплата працівникам виплачувалась (зокрема, за грудень 2016 року) та й у звіті за IV квартал 2016-го працівники теж були, але у річному звіті 136 осіб чомусь були «забуті». І от у 2017 році працівників «вивели з тіні».

Головним банком партії продовжує лишатись АТ «РайффайзенБанкАваль».

13 червня 2017 року була зареєстрована газета «Правда Ляшка», проте у звіті у розділі «Загальна інформація про партію» це відображено так і не було.

Майно партії або золотий фонд

2017 рік як і попередній 2016 не збагатив Радикальну партію рухомим чи нерухомим майном. Основні статки, якими володіє партія перебувають у неї на праві користування.

Лідер партії продовжує гостинно приймати однопартійців у себе. Ляшко на безоплатній основі передає партії офісні приміщення на Кловському узвозі, 7-А. Їхня загальна площа - 182,8 кв. м. Лідер партії оцінює це як спонсорський внесок. Поряд, за адресою Кловський узвіз, 7, Радикальна партія орендує ще одне нежитлове приміщення загальною площею 325,3 кв. м .у ТОВ «Омара». Ця юридична особа являється правонаступником ТОВ «Наутілус-Інвест 2006», у якої партія орендувала те саме приміщення у попередньому звітному періоді. Засновником і потенційним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Омара» являється Юроп Трейд Організейшн Лімітед Моріс Волтерс (Сполучене Королівство), зокрема у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань використане формулювання «якщо». ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» також у засновниках має іноземну юридичну особу - Огмаліс Трейдінг Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником являється - Огмаліс Трейдінг Лімітед - Решам Хурволах (Франція, Париж). Цю юридичну особу неодноразово пов’язували із депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою. Зокрема, саме у неї він орендував у 2016 році офіс і автомобіль Mercedes-Benz S450.

Ще один офіс загальною площею 14,10 кв. м, приблизно розмір однієї кімнати, орендується у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здорова родина» і розміщується у м. Сокиряни Чернівецької області.

В оренді перебувають і два автомобілі:

ГАЗ 3123 1995 року - власник Верес Віталій Васильович, смт Іванків, Київська область;

Renault Master 2002 року – власник Бардаш Олег Миколайович, с. Шибене Київської області;

Крім того, у річному звіті партія «забула» згадати ще три автомобілі, які перебували в оренді: Cadillac Escalade, Renault Trafic, Nissan Patrol. Два останні вказані у звіті за третій квартал 2017 року, а славнозвісний Cadillac Escalade – у звіті за другий квартал 2017 року. Всі ці автомобілі належать однопартійцям або наближеним до них особам. Детально про автомобілі і їхніх власників можна почитати у нашому попередньому матеріалі.

Олег Ляшко та його славнозвісний Cadillac Escalade. Фото: charivne.info

Доходи: звідки «прийшли» кошти?

2017 рік поповнив бюджет Радикальної партії на 38,26 млн грн державного фінансування і 1,14 млн грн внесків від фізичних і юридичних осіб.

Головними благодійниками для партії стали однопартійці чи наближені до партії особи.

ТОП-5 спонсорів партії Ляшка:

– 399 тис. грн. Скуратовський Сергій Іванович– народний депутат;

250 тис. грн. Оскер Олексій Генріхович - помічник народного депутата Олексія Ленського, статки якого за 2016 рік явно не дозволяли робити такі щедрі пожертвування;

144,5 тис. грн. Юраков Олександр Дмитрович, який балотувався від Радикальної партії у 2014 році у Верховну Раду і у 2015-му у Київську обласну раду;

100 тис. грн. Курінний Олександр Олександрович;

56 тис. грн. Амельченко Василь Васильович, народний депутат;

Цікавою закономірністю стало те, що із 32 платежів здійснених на користь партії, 20 були у розмірі 7000, 7500 грн.

Крім того, на 438,7 тис. грн було оцінено лідером партії його спонсорську допомогу у вигляді офісу у центрі Києва, який він безоплатно надає партії.

Видатки або куди «пішли» гроші?

Всього за звітний період партія витратила 40,5 млн грн, з яких власні кошти - 2,1 млн.

ТОП видатків, як і у попередньому році, складають:

пропаганда – 17,8 млн грн;

оренда офісних приміщень і іншого нерухомого майна – 1,52 млн грн;

видатки на секретаріат – 9,4 млн грн.;

матеріальні витрати та оплата послуг – 8,68 млн грн.

Власним коштом партії були оплачені: реклама на ТБ, у газетах, інші види інформаційних послуг на загальну суму 441,2 тис. грн; виготовлення буклетів, банерів, сумок, пакетів – 551 тис. грн; комп’ютерна техніка, покупка столового приладдя, квитки на творчий вечір вартістю 21,6 тис. грн у Національному палаці «Україна».

Схожими були статті витрат бюджетних коштів. Так, 11,9 млн були витрачені на рекламу, як на загальнодержавних теле- радіо- каналах, газетах, так і у виданнях місцевого рівня. Серед досить широкого переліку надавачів послуг зазначаються «112 канал», «Прямий», «Новини 24», «Радо Ера», «NewsОne» тощо.

На партійну пропаганду «радикалів» у вигляді листівок, сумок, пакетів, наклейок, бейсболок, чашок та інших видів сувенірної продукції державних коштів було витрачено 4,9 млн грн.

Оренда офісу у вже згаданого ТОВ «Наутілус-Інвест 2006», на рахунок якого надходили кошти, хоча у звіті власником офісу вже вказується ТОВ «Омара», обійшлась нам з вами у 1,22 млн грн.

На утримання свого автопарку Радикальна партія витратила:

493 тис. грн – оренда авто;

279 тис. грн пішло на ремонт, що ставить закономірне запитання про якість автівок, які люб’язно були надані не сторонніми для партії особами. Кошти за ремонт отримав ФОП Храповицький М.О.

264 тис. грн було витрачено на колеса і бензин.

9,4 млн грн було виплачено партією на утримання секретаріату із 136 осіб, ці кошти були витрачені як на виплату зарплати, так і на відшкодування витрат на відрядження та оплату відпускних.

Іншими видами витрат, що привертають увагу стали покупка плащів-дощовиків на 302 тис. грн, видання збірника «Підсумок року» за 323 тис. грн.

292 тис. грн було виплачено ТОВ «Крестон Сі Джі Сі Аудит» за надання аудиторських послуг.

467 тис. грн за оплату юридичних послуг Адвокатського об’єднання «Курчин і партнери».

Доступність партії, або Все для народу

Радикальна партія продовжує активно вести свій сайт liashko.ua. Регіональні осередки досі не мають окремих сайтів, проте інформація щодо них і їхніх новин публікується на загальному сайті.

2017 рік показав, що хоча Радикальною партією були зроблені кроки щодо усунення вад 2016-го, проте окремі рекомендації так виконані і не були, а партія і надалі дотримується усталеного порядку, який для неї, очевидно, являється взірцевим.

Заміра Саідова, Центр «Ейдос» для «Главкома»

Публікація видана за підтримки Європейського союзу і Центру демократії та верховенства права (проект «Посилення коаліції РПР») в рамках виконання проекту «Підвищення обізнаності громадян щодо фінансування політичних партій як запорука зменшення політичної корупції в Україні», який впроваджується Центром «Ейдос». Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Центру «Ейдос» і в жодному разі не відображає погляди Європейського союзу чи Центру демократії та верховенства права.

Матеріал підготовлено через аналітичну систему YouControl.

Читайте також: