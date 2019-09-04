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    Ректор Тернопільського університету постраждав від вибуху на власному подвір’ї

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    <p>Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків</p> - Ректор Тернопільського університету постраждав від вибуху на власному подвір’ї

    Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків

    «У ректора була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя. Було дуже багато крові», - розповів один із сусідів

    Ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.

    Про це пише місцеве видання «20 хвилин» з посиланням на власні  джерела.

    Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків. За попередніми даними, зловмисники закинули на подвір’я ректора пакет із невідомим начинням. Крисоватий підняв його, і він вибухнув у руках.

    «У ректора була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя. Було дуже багато крові», - розповів один із сусідів. 

    Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги, виклик поступив о 07.50.  

    «На місце одразу виїхали дві бригади медиків. Двоє потерпілих були у важкому стані. В обох - важкі травми. Їх доставили до обласної лікарні», - заявила заступниця директора з медичної роботи Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак.

    Стало відомо, що неподалік місця вибуху знайшли записку, яку залишили, ймовірно, організатори вибуху.

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