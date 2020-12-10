Рейтинг Путіна серед молоді за рік упав майже вдвічі – опитування

Погіршення ставлення до Путіна серед молодих росія – тренд, який спостерігають протягом останніх двох років

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна зберігається на докарантинному рівні, при цьому соціологи зафіксували падіння його рейтингу серед молоді. Про це свідчать результати опитування російського «Левада-центру», пише Радіо Свобода.

Якби вибори президента в Росії відбулися найближчої неділі, то за чинного голову держави проголосували б 39% опитаних. У грудні 2019 року за Путіна були готові проголосувати 38% росіян.

За рік частка виборців у віці від 18 до 24 років, готових голосувати за Путіна, знизилася з 36 до 20%. У людей у віці від 40 до 54 років симпатії до чинного президента Росії, навпаки, зросли з 31 до 39%. Вікові групи від 25 до 39 років і від 55 років стабільні у своїх вподобаннях. Як і рік тому, 30% і 51% відповідно готові проголосувати за Путіна.

Соціологи відзначають і «неухильне зростання» числа тих, хто взагалі голосувати не має наміру: у порівнянні з 2018 роком частка таких зросла вдвічі, з 12 до 24% опитаних.

Заступник директора «Левада-центру» Денис Волков вказує, що погіршення ставлення до Путіна серед молодих – тренд, який соціологи спостерігають протягом останніх двох років, але в останні місяці він проявився особливо яскраво. За його словами, протягом літа соціологи фіксували значне падіння як рейтингу президента Росії, так і загальної оцінки ситуації.

Результати рейтингу Путіна у 2019 році (38%) стали найнижчими з 2014 року. Згідно з опитуванням, тоді за Путіна були готові проголосувати 49% росіян. Найвищий показник був зафіксований «Левадою» у 2018 році – за Путіна висловилися 57% опитаних.

Нагадаємо, Путін підписав «закон» про позбавлення волі на строк до 10 років за публічні заклики до відчуження частини території РФ. Документ фактично можна назвати «законом» про позбавлення волі за згадки про окупацію Криму.