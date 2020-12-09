«Узаконення беззаконня»: Путін каратиме за згадки про окупований Крим

Президент країни-агресора підписав «закон» про позбавлення волі за згадки про окупований Крим

У Кремлі поспішають відгородитися законами від відповідальності за захоплення українських територій. Так Путін підписав «закон» про позбавлення волі на строк до 10 років за публічні заклики до відчуження частини території РФ. Який фактично можна назвати «законом» про позбавлення волі за згадки про окупацію Криму.

Кримінальний кодекс Російської Федерації доповнюється новою статтею «Порушення територіальної цілісності», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років за відчуження частини території РФ або інші дії, котрі спрямовані на порушення територіальної цілісності».

Тепер, завдяки цьому політичному шулерству Москви, кожна людина, що проживає в Росії і громадяни інших країн, які не вважають окупований Крим російською територією, автоматично стають кримінальними злочинцями.

І крім того, що на кримське питання в Російській Федерації накладається повне табу, «десяточку» за інакодумство можна «виписувати» майже всім громадянам України, що не визнають протизаконні дії Росії щодо Криму.

Путін тому так поспішає «узаконити беззаконня», бо чудово розуміє, що після інавгурації нового президента Сполучених Штатів Джона Байдена ставлення до російської агресії в Україні може докорінно змінитися.

Тут головне для Росії встигнути ще до 21 січня 2021 року наштампувати «законів», що і Марс та Венера це «російські території», та при цьому не забути й про Місяць. І чого розмінюватись на дрібниці, приймати закони так приймати. Їх можна швидко прийняти одним пакетом, давши їм, наприклад, назву: закони про «Порушення цілісності територій Російської Федерації за межами планети Земля».

Путіністи придумали дуже просту, як їм здається, схему. Захоплюєш силою землі сусідніх держав, далі вносиш до Конституції поправки щодо цілісності Росії, а потім обставляєш це потрібними Кремлю «законами».

Власне в Москві і не криються з тим, для чого це все робиться. Як заявляв ще раніше у своєму інтерв’ю співголова робочої групи з розробки поправок до конституції і голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас: «Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні».

Їм здається, що їхнє беззаконня – це навічно. Вони будуючи свій «тисячолітній рейх», чомусь зовсім не хочуть враховувати сумний досвід своїх попередників. Хоча варто було б пам’ятати, що в природі і світі немає нічого вічного та нескінченного, тому будь-яка подібна застійна «стабільність», в кінці-кінців, вичерпується й руйнується. І чим вищим є тиск в системі, тим швидше зменшуються її ресурси та ближче до її краху.

Путінська система влади продовжує продукувати все більше і більше сумнівних і абсурдних шахрайських «законів». Проте це не допоможе їй уникнути повного колапсу.

Після культу марксизму-ленінізму в Росії був введений культ Путіна. І наступ путінського режиму на залишки громадянських прав і свобод, які колись мало населення РФ, цілком можна пояснити страхом відповідальності за всі скоєні злочини.

Можновладці прекрасно знають, як лавиноподібно наростає невдоволення росіян в середині країни. Адже за їхні діяння, навіть за існуючим кримінальним кодексом, їм світять досить довгі терміни ув’язнення.

Путінська влада й далі продовжує «закручувати гайки», сподіваючись на те, що це стримає все зростаючий «пар» народного невдоволення.

Але злочини режиму не мають бути забутими. То ж чи не пора створити «Чорну книгу злочинів путінського режиму»? Де будуть чітко зафіксовані всі його злочинні дії, починаючи від 2000 року. Включаючи злочинну окупацію українського Криму і війну на Донбасі.

Путінізм має бути «обтуленим» раз і назавжди. Деструктивна система деактивована й зачищена. А «царьок» родом з пітерських підворіть, притягнутий до відповідальності в Гаазькому суді.

Лише жорстка позиція Заходу, а особливо Сполучених Штатів, тільки санкції проти будь-кого, хто підтримує режим узурпатора, блокування банківських рахунків, арешт нерухомого майна закордоном і заборона в’їзду до західних країн, зможуть зупинити цю вакханалію любителів вседозволеності та безмежів’я.

Тоді наступний президент Росії, після «байденівських санкцій», не тільки віддасть окупований Крим, а й сповна заплатить за всі збитки, які нанесла Україні кримська окупація і неоголошена російсько-українська війна.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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