Рейтинг Трампа в США досяг рекордної позначки



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Роботу Трампа на посаді глави держави схвалюють 44% американців

Рейтинг президента США Дональда Трампа піднявся до рекордного рівня з моменту інавгурації завдяки успішній економічній політиці.

Про це свідчать дані опитування Langer Research Associates.

Опитування було проведено на замовлення телекомпанії ABC і газети The Washington Post.

За його даними, роботу Трампа на посаді глави держави схвалюють 44% американців. При цьому 53% опитаних дотримуються протилежної точки зору.

Раніше за весь час проведення опитувань АВС і The Washington Post позитивну оцінку роботі американського лідера давали не більше 42% респондентів.

Як відзначають експерти, зростання популярності Трампа пов'язано з тим, що більша частина респондентів вважає успішною його політику в економічній сфері. Так, позитивну оцінку їй дали 51% учасників опитування.

При цьому податкову політику президента США ефективною вважають 42% респондентів, зовнішню політику - 40% опитаних.

Не менше 37% вважають, що Конгресу слід почати процедуру імпічменту Трампа, і тільки 29% американців оцінили його рішення з екологічних питань.