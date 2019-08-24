Режисер Ходи Гідності Алан Бадоєв поділився враженнями від дійства



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Фото Цензор

Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, - Бадоєв

Режисер Алан Бадоєв, який брав участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, зазначив, що це був виклик для всієї його команди, і вони його прийняли. Хода Нідності у межах святкувань складалася з трьох частин, вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності. Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Тому що завдання, яке поставив перед нами Володимир, повністю співпадало з нашими уявленнями про те, як повинно виглядати свято незалежності України!», - зазначив режисер Ходи гідності Бадоєв.

«Я опинився серед прекрасних і красивих людей, які створюють своєю працею і талантом майбутнє нашої країни. Люди - наша головна сила, гордість і надія! А єдність - це ключ до миру та добробуту для всіх громадян нашої великої, талановитої, красивої і багатої країни!», - підсумував Бадоєв.

Режисерами урочистої частини святкування 28-ї річниці Дня Незалежності виступили Алан Бадоєв і Олена Коляденко.

Хода «ідності складалася з трьох частин, слоган яких звучав: «Ми - Різні, але Ми – Єдині».