  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Режисер Ходи Гідності Алан Бадоєв поділився враженнями від дійства

    • Розсилка
    Режисер Ходи Гідності Алан Бадоєв поділився враженнями від дійства
    Фото Цензор

    Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, - Бадоєв

    Режисер Алан Бадоєв, який брав участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, зазначив, що це був виклик для всієї його команди, і вони його прийняли. Хода Нідності у межах святкувань складалася з трьох частин, вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності. Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Тому що завдання, яке поставив перед нами Володимир, повністю співпадало з нашими уявленнями про те, як повинно виглядати свято незалежності України!», - зазначив режисер Ходи гідності Бадоєв.

    «Я опинився серед прекрасних і красивих людей, які створюють своєю працею і талантом майбутнє нашої країни. Люди - наша головна сила, гордість і надія! А єдність - це ключ до миру та добробуту для всіх громадян нашої великої, талановитої, красивої і багатої країни!», - підсумував Бадоєв.

    Режисерами урочистої частини святкування 28-ї річниці Дня Незалежності виступили Алан Бадоєв і Олена Коляденко.

    Хода «ідності складалася з трьох частин, слоган яких звучав: «Ми - Різні, але Ми – Єдині».

    Читайте також
    Київ День Незалежності Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ