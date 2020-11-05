Резніков розповів, які укази Путіна мають бути скасовані для реалізації плану щодо Донбасу

Українська сторона підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи (ТКГ)

Деякі укази президента Російської Федерації Володимира Путіна матимуть скасувати задля реалізації плану України щодо Донбасу.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Для його реалізації, за словами Резнікова, Росія матиме скасувати деякі укази президента Володимира Путіна, зокрема, щодо паспортизації мешканців ОРДЛО.

«Ми вважаємо, що одним із зобов’язань Російської Федерації має стати скасування цілого переліку указів президента РФ, які регулюють спрощений порядок отримання російських паспортів для українських громадян на окупованих територіях Донбасу, визнання номерних знаків автомобілів неіснуючих квазіутворень і так далі», – сказав він.

На уточнювальне запитання щодо того, яким буде план дій у разі, якщо Росія не піде на таке, заявивши, що ці вимоги нездійсненні та РФ не є стороною конфлікту, Резніков наголосив, що вимоги є реалістичними та «йдуть в логіці Комплексу заходів» для реалізації Мінських угод.