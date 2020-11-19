Резолюція ООН щодо захопленого Криму спровокувала істерику в російських окупантів

Представник Путіна в окупованому Криму назвав резолюцію ООН «брехливою»

Росія та її поплічники в окупованому Криму відреагували на резолюцію ООН щодо ситуації з правами людини на захопленому півострові.

Зокрема, так званий постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов назвав резолюцію «брехливою» і додав, що «подібні документи приймаються через недосконалий механізм голосування». Про це пишуть російські ЗМІ сьогодні, 19 листопада.

«Резолюції такого роду можуть прийматися навіть одним голосом, якщо всі інші не виявляють до неї інтересу і утримуються або зовсім не беруть участь у голосуванні», - пояснив він позицію окупантів.

На думку представника країни-агресора «обов'язковими є лише резолюції, які були підтримані Радою Безпеки ООН». «Але таких з антиросійським і антикримським змістом немає і не буде. Словом, наш російський караван спокійно рухається вперед», - наголошує Мурадов.

Раніше комітет Генасамблеї ООН підтримав оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму.

Як зазначається, оновлений документ підготували на основі двох останніх доповідей генсека ООН, у яких йдеться про численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

«Схвалення проєкту – важливий внесок у продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму», – наголосили в МЗС.

У проєкті резолюції також міститься заклик до посилення взаємодії, зокрема, в рамках міжнародних платформ, для тиску на Росію з метою змушення її до виконань міжнародних зобов’язань.

«Серед важливих положень цьогорічного проєкту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур», – розповіли в МЗС.

Також у резолюції вимагають від Росії негайного припинення вчинення грубих порушень прав людини та забезпечити безперешкодний доступ на територію Криму представникам Моніторингової місії ООН та СММ ОБСЄ.