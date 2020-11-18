Коли Генасамблея схвалить резолюцію, це надалі консолідує тиск на РФ, заявив глава МЗС України

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що комітет Генасамблеї ООН підтримав оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму.

Про це він написав у Twitter.

«Вдячний державам-членам, які підтримали у комітеті ГА ООН проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму. Коли Асамблея схвалить її у грудні, це надалі консолідує тиск на РФ, аби держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов’язань, зокрема міжнародного гуманітарного права», – зазначив Кулеба.

Як відомо, МЗС просить натиснути на Росію для звільнення журналістів в окупованому Криму.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.