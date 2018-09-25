РФ і Індія проведуть саміт у жовтні



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В рамках переговорів в Нью-Делі може бути підписана угода щодо систем С-400

Візит Володимира Путіна до Індії 4 жовтня 2018 року і саміт на найвищому рівні там стане третьою за рік зустріччю із Нарендрою Моді протягом цього року. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

Проте майбутня зустріч прийде під знаком можливих санкцій США щодо закупівель Індією російського озброєння. Навесні 2018 року індійські банки вже припиняли виплати «Рособоронекспорту», побоюючись можливих санкцій із боку Вашингтону відповідно до Акту протидії супротивникам США через санкції CAATSA.

На сьогодні Нью-Делі і Москва шукають шляхи повернення до виплат шляхом або оплати національними валютами, або шляхом клірингу. При цьому в Індії вважають, що така ситуація в першу чергу проблема РФ, яка знаходиться під санкціями США.

Загалом же Нью-Делі утримується від критики політики санкцій США, розраховуючи на багатомільярдні інвестиції із боку американських компаній в сфері ВПК в рамках програми Made in India. Окрім того Вашингтон робить тепер Нью-Делі, а не Ісламабад ключовим елементом політики в регіоні, маю намір залучити Індію до стримування КНР.

Проте унікальна важливість Індії в новій стратегії США щодо КНР на думку представників індійського уряду дозволить уникнути можливих санкцій в рамках CAATSA у разі підписання угоди із РФ на постачання систем ППО С-400. В Нью-Делі розраховують на те, що контракт буде підписаний вже в рамках візиту Володимира Путіна до Індії.

Вартість контракту складає 6 млрд. доларів. Дана сума дорівнює всьому товарообороту між двома країнами за перші шість місяців 2018 року. В разі підписання угоди наступного місяця її можуть почати реалізувати вже в 2020 році.