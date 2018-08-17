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    РФ роздумує над субсидіюванням туризму в окупованому Криму

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    РФ роздумує над субсидіюванням туризму в окупованому Криму

    Вартість програми складає 350 млн рублів

    Організація «Опора Росії» виступає за розширення переліку туристичних маршрутів, які мала б підтримати федеральна влада субсидіями.

    Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

    Мова йде про розширення підготовленого переліку ще одинадцятьма маршрутами – в тому числі і такими, які розміщуються на території окупованого Криму.

    Програма державного субсидіювання внутрішнього туризму передбачає відповідні компенсації для туристичних компаній залежно від кількості направлених відпочивальників в відповідний регіон. Для фінансування програми передбачається виділити до 350 млн рублів на рік.

    При цьому саме включення до оригінального переліку Криму могло б, за оцінкою експертів в сфері туризму, допомогти програмі стати ефективною і залучити додаткову кількість відпочивальників. Проте навіть за найкращого сценарію потік туристів може збільшитися лише на 2,5%.

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