РФ роздумує над субсидіюванням туризму в окупованому Криму



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Вартість програми складає 350 млн рублів

Організація «Опора Росії» виступає за розширення переліку туристичних маршрутів, які мала б підтримати федеральна влада субсидіями.

Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Мова йде про розширення підготовленого переліку ще одинадцятьма маршрутами – в тому числі і такими, які розміщуються на території окупованого Криму.

Програма державного субсидіювання внутрішнього туризму передбачає відповідні компенсації для туристичних компаній залежно від кількості направлених відпочивальників в відповідний регіон. Для фінансування програми передбачається виділити до 350 млн рублів на рік.

При цьому саме включення до оригінального переліку Криму могло б, за оцінкою експертів в сфері туризму, допомогти програмі стати ефективною і залучити додаткову кількість відпочивальників. Проте навіть за найкращого сценарію потік туристів може збільшитися лише на 2,5%.