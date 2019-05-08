РФ стала на бік Ірану в рамках суперечок щодо ядерної угоди 2015 року



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Керівники МЗС Ірану і РФ почали переговори із питання ядерної угоди

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Іран спровокували до відмови від частини своїх зобов’язань по угоді 2015 року щодо іранської ядерної програми.

Пєсков нагадав про те, що Володимир Путін неодноразово говорив про наслідки непродуманих кроків таких, як рішення США щодо виходу із угоди. Тепер же, як заявив Пєсков, світ бачить наслідки таких кроків, пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідна заява речника президента РФ була зроблена на фоні початку переговорів між керівниками російського і іранського зовнішньополітичних відомств в Москві.

Пєсков повідомив, що російські дипломати роблять все від них залежне, щоб зберегти угоду 2015 року в рамках переговорів із країнами ЄС. Речник президента РФ у відповідь на питання щодо можливості запровадження санкцій проти Ірану за порушення угоди 2015 року закликав до серйозного аналізу ситуації.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що Тегеран відмовляється надалі виконувати два положення угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми, яка вводила відповідні обмеження на її масштаби.