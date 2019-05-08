Іран відмовляється виконувати два положення ядерної угоди 2015 року



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Президент Ірану Хасан Роухані

Тегеран також може відновити роботи по створенню реактора в Араку

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що Тегеран відмовляється надалі виконувати два положення угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми, яка вводила відповідні обмеження на її масштаби.

Про це пише американське видання The New York Times.

Роухані звернувся до європейців із закликом протягом 60 вирішити чи вони мають намір і далі дотримуватися ядерної угоди і таким чином імпортувати іранську нафту, або вони обирають шлях санкцій, який нав’язує адміністрація американського президента Дональда Трампа.

Паралельно із цим Тегеран відразу починає із середи збільшувати запаси низькозбагаченого урану (до 5%) і важкої води. Важка вода є необхідним елементом для роботи реакторів, результатом роботи яких є плутоній. Від рішення країн ЄС, як повідомив Хасан Роухані, залежить, чи Іран повернеться до створення реактору в Араку.

Відповідне оголошення було зроблено в першу річницю заяви Дональда Трампа щодо виходу Вашингтону із угоди 2015 року. Іранці своїми майбутніми кроками не знищують остаточно угоду, проте ставлять під сумнів її подальше існування.