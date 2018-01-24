Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста
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Рівень води у річці піднявся вище п’яти метрів
Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п’ять метрів і продовжує підніматися.
Про це повідомляє Le Parisien.
У середу в полудень рівень води був зафіксований на позначці 5,10 метрів. Очікується, що пік повені буде в ніч з п'ятниці на суботу і рівень води може піднятися вище шести метрів, як це було у 2016 році.
Більшість автомобільних доріг вздовж берегів Сени повністю затоплені, порушений рух громадського транспорту.
Також з обмеженнями працює річковий транспорт, адже через високий рівень води катери не можуть проходити під деякими мостами.
#Hochwasser in #Paris: mehrere S-Bahn-Stationen bleiben bis mindestens Freitag geschlossen. Der Wasserpegel der #Seine steigt weiter. pic.twitter.com/R5evOpyQLu— ARD Studio Paris (@ARDStudioParis) 24 січня 2018 р.
У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Метеорологи повідомляють, що за минулий тиждень у басейні Сени випала двотижнева норма опадів.