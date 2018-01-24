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    Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста

    Рівень води у річці піднявся вище п’яти метрів
    Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п’ять метрів і продовжує підніматися. Про це повідомляє Le Parisien. У середу в полудень рівень води був зафіксований на позначці 5,10 метрів. Очікується, що пік повені буде в ніч з п'ятниці на суботу і рівень води може піднятися вище шести метрів, як це було у 2016 році. Більшість
    • Сьогодні, 17:10
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    Рівень води у річці піднявся вище п’яти метрів

    Рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п’ять метрів і продовжує підніматися.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    У середу в полудень рівень води був зафіксований на позначці 5,10 метрів. Очікується, що пік повені буде в ніч з п'ятниці на суботу і рівень води може піднятися вище шести метрів, як це було у 2016 році.

    Більшість автомобільних доріг вздовж берегів Сени повністю затоплені, порушений рух громадського транспорту.

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    Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста
    Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста
    Річка Сена у Парижі затопила вулиці міста

    Також з обмеженнями працює річковий транспорт, адже через високий рівень води катери не можуть проходити під деякими мостами.

     У Парижі офіційно оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Метеорологи повідомляють, що за минулий тиждень у басейні Сени випала двотижнева норма опадів.

     

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