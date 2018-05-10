Річкою до Словаччини припливли тонни сміття з України. Шокуючі фото

Бодрог - приток Латориці, що несе свої води з Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини

У словацьких та угорських ЗМІ з'явились шокуючі фото - річка Бодрог, що витікає з України, заповнена сміттям і побутовими відходами. Про це повідомляється на інформаційному порталі міста Мукачево Закарпатської області. Бодрог - приток Латориці, що несе свої води з Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини. Відтак екогологи



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Бодрог - приток Латориці, що несе свої води з Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини

У словацьких та угорських ЗМІ з'явились шокуючі фото - річка Бодрог, що витікає з України, заповнена сміттям і побутовими відходами.

Про це повідомляється на інформаційному порталі міста Мукачево Закарпатської області.

Бодрог - приток Латориці, що несе свої води з Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини. Відтак екогологи припускають, що сміття припливло саме з України.

«Такого ми не бачили років 30. Затор із пластику нині має 100-200 м у довжину і постійно зростає. Наразі він знаходиться у гирлі Бодрогу, а далі рушить у бік Угорщини», - говорить один із місцевих активістів.

Петер Часар (Угорщина), який опублікував фотографії у соціальній мережі говорить, що в Україні «не можуть вирішити навіть питання з перевезенням пасажирів, не те, що із сортуванням відходів».

Фахівці з охорони водних ресурсів припускають, якщо днями підніметься рівень води внаслідок опадів, то навали сміття Угорщині не уникнути.

«У таких випадках ми завжди повідомляємо про цю проблему в Національне управління водного господарства. Таке скупчення побутового сміття трапляється нерідко, і особливо під час повеней. У цьому випадку, в залежності від обсягу та природи забруднення, будуть визначатися можливості та режими очищення річки та берегів від сміття», - зазначив Іштван Ковач, співробітник охорони водних ресурсів.

Між іншим, у 2015 році в Угорщину також припливли сотні тон сміття із Закарпаття, серед якого були навіть мертві свині.

А з пластикових пляшок, які припливають із Закарпаття, угорці будують кораблі, і влаштовують змагання, мета яких - привернути увагу до захисту навколишнього середовища.