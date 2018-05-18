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    Річниця депортації кримських татар: Порошенко пригрозив покарати «сучасних злочинців»

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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року, - президент

    Президент Петро Порошенко поділяє біль від депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни. 

    «Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль», – написав він у Twitter. 

    «Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму», – додав президент.


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    Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним.  «Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним», – заявив Порошенко.

    Цього року 18 травня виповнюється 74 роки від початку депортації кримських татар.

    Після анексії Криму в 2014 році Росія почала переслідування і репресії проти багатьох кримських татар, деякі з них вже засуджені за свою проукраїнську позицію, а деякі перебувають під слідством.

    Як повідомлялось, в окупованому Сімферополі напередодні затримали учасників акції «Запали вогник у своєму серці», що проходила до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

    Як відомо, 18 травня 1944 року з півострова до Середньої Азії відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей.

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