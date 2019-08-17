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    Роботу відділень «Укрпошти» можна буде оцінити за допомогою QR-коду

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    Роботу відділень «Укрпошти» можна буде оцінити за допомогою QR-коду

    У відділеннях пошти встановлять таблички, на яких буде зображено QR-код

    В «Укрпошті» запустили систему оцінки якості роботи працівників та відділень компанії. Для цього необхідно буде відсканувати QR-код та поставити оцінку.

    Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

    «Відсьогодні «Укрпошта» запустила оцінку якості роботи наших відділень за допомогою QR-коду», — повідомив Смілянський.

    Зазначається, що у відділеннях пошти встановлять таблички, на яких буде зображено QR-код.

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    Після сканування коду відкриється інтернет-сторінка, на якій можна буде поставити оцінку якості роботи того відділення, у якому встановлено табличку.

    Раніше в «Укрпошті» повідомляли про плани отримати можливість випускати власні платіжні картки, без отримання ліцензії Нацбанку.

    Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

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