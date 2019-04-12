Родичі бранців Кремля звернулися до Меркель з відкритим листом



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Людмила Шумкова, тітка Олександра Шумкова, солдата ЗСУ, якого російський «суд» засудив за участь у «Правому секторі» Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

«Донедавна ми навіть не знали, в якій колонії знаходиться Саша», - розповіла тітка Олександра Шумкова, якого російський «суд» засудив до чотирьох років

Родичі незаконно ув’язнених в РФ громадян України мітингували під посольством Німеччини в України проти зняття в Раді Європі санкцій проти Росії. Вони також передали відкрите звернення до Федерального Канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому зауважується ситуація довкола порушення Росією прав людини щодо бранців Кремля.

Таку заяву зробила Людмила Шумкова, тітка Олександра Шумкова – солдата ЗСУ, якого російський «суд» засудив до чотирьох років загального режиму за участь в «Правому секторі», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Ознайомитися із текстом листа:

Російська сторона, як і раніше, продовжує ігнорувати вимоги ООН, міжнародних організацій й продовжує брутально порушувати права людини. «Як показують минулі роки, просто слова для Кремля недієві, Росія продовжує розкручувати маховик репресій, будучи переконаною, що ніяких дій з боку міжнародного співтовариства не буде, усе обмежиться лише словесною риторикою. В результаті продовжуються арешти, утримання під вартою, насильницькі зникнення, тортури. Нас, родичів, не пускають на побачення, у більшості випадків і наших консулів теж», - розповідає Шумкова.

Людмила Шумкова є тіткою солдата Збройних сил України Олександра Шумкова. Його російський «суд» засудив до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі».

«Донедавна ми навіть не знали, в якій колонії знаходиться Саша. Лише російські правозахисники, волонтери в якийсь загадковий спосіб з’ясували, що його вже перевезли в місто Рожок Тверської області. До нього ми ще не їздили, і адвокат також, бо у нас поки що немає фінансової можливості оплатити послуги адвоката», - каже Шумкова.

Тітка солдата зауважує, що держава фінансово допомагала, але цих коштів не вистачає, на жаль, тому звертається до небайдужих фінансово допомогти.

Кошти для адвоката Сашка просимо перераховувати на картку матері: 5168 7573 3846 2734 (Приват, Шумкова Лариса Миколаївна).

Принагідно нагадаємо, що сьогодні є 97 політв’язнів, 24 військовополонених, понад 100 полонених на Донбасі. Більше про агресію РФ проти України читайте в книзі «Україна: 20.03.2014», яка основана на матеріалах прес-центру ІА «Главком».

Переглянути запис прес-конференції: