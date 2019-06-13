Родичі жертв катастрофи МН17 протестували під посольством РФ у Нідерландах



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Крісла встановлені, як в літаку, включно з проходами Фото: NOS

Перед будівлею посольства родичі загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв MH17

Рідні загиблих у катастрофі MH17 засудили позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до трагедії.

Про це повідомляє NOS.

«Перед будівлею посольства РФ у Нідерладнах родичі загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, учасники акції виставили плакати - у тому числі один російською: «Человечность превыше политики».

Нагадаємо, уряд Малайзії «потребує переконливих доказів» того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Прем'єр Малайзії сказав, що не може бути впевненим, що ракета була запущена зі згоди Росії.

Натомість уряд Нідерландів зажадав роз’яснень від Малайзії через останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохаммада, який засумнівався у вині Росії в катастрофі MH17.

Як відомо, рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ій зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.