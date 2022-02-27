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    Роман Абрамович покинув «Челсі»

    Фото: російський бізнесмен Роман Абрамович - Роман Абрамович покинув «Челсі»
    Фото: російський бізнесмен Роман Абрамович
    Фото: IMAGO/PanoramiC

    Російський олігарх передав керівництво футбольним клубом благодійному фонду

    Російський мільярдер Роман Абрамович, власник лондонського футбольного клубу «Челсі» передав піклувальникам благодійного фонду клубу, ідеться в повідомленні ФК «Челсі».

    «Я завжди приймав рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду «Челсі» керівництво та турботу про «Челсі». Вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персонал та вболівальників», – цитує Абрамовича офіційний сайт клубу.

    Роман Абрамович не увійшов до переліку російських бізнесменів, які потрапили під санкції ЄС і США через напад Росії на Україну. З огляду на події в Україні клуб зробив заяву: «ситуація в Україні жахлива і руйнівна. ФК «Челсі» думає про всіх в Україні. Усі в клубі моляться за мир». Цікаво, що у заяві клубу не згадується ані винуватець війни, тобто Росії, ані власник клубу, громадян цієї країни Роман Абрамович.

    Абрамович володів Челсі з 2003 року. Раніше депутат від лейбористської партії Кріс Брайан висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.

    Теги: війна
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    Роман Абрамович покинув «Челсі»