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Росія вивела у Чорне море два ракетоносії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
фото з відкритих джерел

Зранку окупанти тримали один ракетоносій у Чорному морі

Увечері 21 січня росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування два ракетоносії, які, ймовірно, споряджені ракетами - до 16 «калібрів». Про це інформують Сили оборони півдня.

«До  фрегата знову додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози  підвищено. Спільне спорядження носіїв – до 16 «калібрів», – йдеться у повідомленні.

Зранку Військово-Морські сили ЗСУ писали, що окупанти тримають один ракетоносій у Чорному морі.

«Станом на 08:00 21.01.2024 у Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет», – йшлося у повідомленні.

Натомість в Азовському та Середземному морях перебувають по одному кораблю. Вони не є ракетоносіями.

Нагадаємо, триває 697-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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