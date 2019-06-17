Російську студентку можуть виключити з вишу через її звернення про зґвалтування



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Студентка новосибірського вишу обвинувачує викладача у насильстві. Її загрожує виклюення Фото: 1NSK.Ru

Невдачу під час складання іспиту дівчина пояснила депресією через насильство

Студентка Новосибірського педагогічного університету обвинуватила одного з викладачів у зґвалтуванні. Через депресію, нібито викликану цим фактом вона невдало склала іспит. Адміністрація вишу відмовилася прийняти медичну довідку про стан дівчини. Через скандал, який здійнявся, навчальний заклад може виключити студентку, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

В Новосибірському педагогічному держуніверситеті вдають, що нічого не сталося. У самому вузі це поки не коментують.

Наприкінці квітня студентка повідомила, що один з викладачів зґвалтував її два роки тому, однак тоді вона побоялася звернутися в поліцію. Дівчина стверджує, що знайшла понад 30 листувань з іншими студентками, яким викладач писав повідомлення сексуального характеру. Ці діалоги, за її словами, відбувалися протягом 5-6 років.

Слідчий комітет раніше почав перевірку після заяви студентки про зґвалтування з боку викладача, проте потім відмовив у порушенні кримінальної справи.