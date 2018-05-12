Росія до 14 травня повинна пояснити суду ООН, чому не скасувала заборону Меджлісу – Зеркаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор кримських татар

Росіяни повинні представити свою письмову відповідь на запит України

Росія до 14 травня має надати Міжнародному суду ООН пояснення про виконання проміжного наказу суду в частині дозволу діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Криму і надання доступу до навчання українською мовою на півострові. Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«До 14 травня росіяни повинні представити свою письмову відповідь на наш запит щодо тлумачення і про те, що відбувається з реалізацією цього наказу (суду ООН – ред.). Після цього суд вирішить, за якою процедурою він піде: будуть чи не будуть так звані усні слухання, для того щоб вирішити, що робити далі», – сказала вона.

Вона нагадала, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через те, що проміжний наказ суду у справі проти Росії останньої не виконується.

«Ми зверталися до суду у зв'язку з тим, що суд повинен вжити невідкладних заходів, щоб забезпечити це виконання, оскільки порушення наростають», – зазначила Зеркаль.

24 квітня стало відомо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням підтвердити, що Росія зобов'язана скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу відповідно до наказу про застосування тимчасових заходів проти Росії, ухваленого в 2017 році.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода