  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія до 14 травня повинна пояснити суду ООН, чому не скасувала заборону Меджлісу – Зеркаль

    • Сьогодні, 19:42
    • Розсилка
    Прапор кримських татар
    Прапор кримських татар

    Росіяни повинні представити свою письмову відповідь на запит України

    Росія до 14 травня має надати Міжнародному суду ООН пояснення про виконання проміжного наказу суду в частині дозволу діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Криму і надання доступу до навчання українською мовою на півострові. Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

    «До 14 травня росіяни повинні представити свою письмову відповідь на наш запит щодо тлумачення і про те, що відбувається з реалізацією цього наказу (суду ООН – ред.). Після цього суд вирішить, за якою процедурою він піде: будуть чи не будуть так звані усні слухання, для того щоб вирішити, що робити далі», – сказала вона.

    Вона нагадала, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через те, що проміжний наказ суду у справі проти Росії останньої не виконується.

    «Ми зверталися до суду у зв'язку з тим, що суд повинен вжити невідкладних заходів, щоб забезпечити це виконання, оскільки порушення наростають», – зазначила Зеркаль.

    24 квітня стало відомо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням підтвердити, що Росія зобов'язана скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу відповідно до наказу про застосування тимчасових заходів проти Росії, ухваленого в 2017 році.

    Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія Верховна Рада суд Меджліс ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ