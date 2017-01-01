Росія готується до широкомасштабної війни - РНБО

Росія розгортає війська на кордоні з Україною на постійній основі

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що вірогідність широкомасштабної російської операції залишається значною. Про це він сказав під час VIIІ Національного Експертного Форуму «Україна: у прагненні до рівноваги», що відбувся сьогодні у Києві, повідомляє прес-служба РНБО. За словами



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Росія розгортає війська на кордоні з Україною на постійній основі

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що вірогідність широкомасштабної російської операції залишається значною. Про це він сказав під час VIIІ Національного Експертного Форуму «Україна: у прагненні до рівноваги», що відбувся сьогодні у Києві, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Литвиненка, якщо Росія не зможе досягти успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії, вона може повернутися до широкомасштабної військової агресії. Він навів приклад створення двох нових російських армій - 8-ї і 20-ї загальновійськової армії, трьох новостворених дивізій - 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, швидке переозброєння повітряної армії Південного і Західного військових округів, куди надходять нові літаки. «Тут також слід сказати про стрімке розгортання в окупованому українському Криму, де росіяни створили A2/AD зону - зону забороненого доступу з повітря із моря з абсолютно традиційною для російської військової машини метою - домінування в Чорноморському регіоні», - сказав він.

Литвиненко також підкреслив, що західні санкції проти Росії діють: «Вони обмежили дуже серйозні російські військові програми, такі як створення нового літака-винищувача фронтової авіації п'ятого покоління, нового танку «Армата», нової бронеплатформи, крім того, зменшили кількість ресурсів, які вони можуть витратити на модернізацію власного ОПК». Проте він зауважив, що «незважаючи на це, росіяни знаходять необхідні ресурси на розгортання військ на кордоні з Україною на постійній основі, підвищення їхньої боєготовності, що довели навчання «Запад-2017».

Заступник секретаря РНБО України додав, що наша країна є не єдиним, але ключовим російським фронтом. «Росія хоче повернути свої позиції провідної великої держави, використовуючи для цього всі інструменти сили. Росіяни найактивнішим чином втручаються у внутрішні справи не лише України, а й США, Британії, Іспанії, активно працюють в інформаційному та кібернетичному просторах. Зокрема, тільки за останні два роки зареєстровано три потужні хвилі кібератак проти української критичної інфраструктури та органів державної влади», - зауважив Литвиненко, додавши, що Росія виконує комплексну стратегію з підриву чинного світового порядку, і Україна в цій ситуації протистоїть дуже сильному і досвідченому противнику.

Водночас заступник секретаря РНБО України наголосив, що перемогти у цій війні можливо лише, якщо Україна досягне розвитку.