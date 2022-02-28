Росія мститься всьому світу: заборонила польоти авіакомпаніям із 36-ти країн

Німецька авіакомпанія Lufthansa більше не літатиме до Росії

Польоти «заборонених» країн можуть бути виконані за спеціальним дозволом, виданим Росавіацією або МЗС Росії

Російська влада прийняла рішення закрити повітряний простір для 36 країн і територій як відповідь для літаків з Росії. Про це повідомила сьогодні Росавіація.

Крім Великобританії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Румунії, Естонії, Словенії, Чехії та Польщі, з якими авіасполучення раніше було закрито, до оновленого списку потрапили ще 27 країн, включаючи Німеччину, Іспанію, Італію та Францію.

«Польоти із зазначених країн можуть бути виконані за спеціальним дозволом, виданим Росавіацією або МЗС Росії», – йдеться у повідомленні.

Серед інших, німецька авіакомпанія Lufthansa більше не літатиме до Росії

До списку також потрапили Австрія, Албанія, Ангілья, Бельгія, Британські Віргінські острови, Угорщина, Гібралтар, Греція, Данія, Гренландія, Фарерські острови, Джерсі, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норда, Фінляндія, Хорватія та Швеція.

Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.