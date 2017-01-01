Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні – СБУ

На 2019 рік в Україні заплановані вибори і президента, і Верховної Ради

Російські спецслужби розробляють план з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на Національному експертному форумі у вівторок, передає «Радіо Свобода». «На сьогодні основна загроза – це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні



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На 2019 рік в Україні заплановані вибори і президента, і Верховної Ради

Російські спецслужби розробляють план з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році.

Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко на Національному експертному форумі у вівторок, передає «Радіо Свобода».

«На сьогодні основна загроза – це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні зусилля російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота – підготовка до виборів 2019 року», – сказав Кононенко.

За його словами, СБУ вживає заходів для зриву цих планів.

Як відомо, на 2019 рік в Україні заплановані вибори і президента, і Верховної Ради.

СБУ стверджує, що в Україні зараз немає революційної загрози.

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