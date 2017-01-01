СБУ стверджує, що в Україні зараз немає революційної загрози
- Сьогодні, 12:49
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Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішн - впевнені у СБУ
В Україні на сьогодні немає революційної загрози. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму.
«Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішні. Це обумовлено двома факторами. Люди банально втомилися, вони хочуть спокійно і безпечно жити, мати перспективу на завтрашній день.
Інший фактор - люди нікому не вірять - ні владі, ні опозиції. Тому революційної ситуації немає. Загрози зсередини на сьогодні немає», - запевнив Кононенко.
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час виступу на форумі заявив, що треба приймати закон про колаборантів, адже Мінські угоди не працюють.
Як відомо, на 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект«Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.
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