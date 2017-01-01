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    СБУ стверджує, що в Україні зараз немає революційної загрози

    Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішн - впевнені у СБУ
    В Україні на сьогодні немає революційної загрози. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму. [READ_MORE] «Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішні. Це обумовлено двома факторами. Люди банально
    • Сьогодні, 12:49
    • Розсилка

    Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішн - впевнені у СБУ

    В Україні на сьогодні немає революційної загрози. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму.

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    «Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішні. Це обумовлено двома факторами. Люди банально втомилися, вони хочуть спокійно і безпечно жити, мати перспективу на завтрашній день.

    Інший фактор - люди нікому не вірять - ні владі, ні опозиції. Тому революційної ситуації немає. Загрози зсередини на сьогодні немає», - запевнив Кононенко.

    Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков під час виступу на форумі заявив, що треба приймати закон про колаборантів, адже Мінські угоди не працюють.

    Як відомо, на 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект«Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.

    Читайте також статтю: Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі

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