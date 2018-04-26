Росія почала створення систем С-400 для Туреччини

Поставки системи ППО мають почати в 2019 році

Генеральний директор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв заявив, що РФ почала виробництво комплексу ППО С-400 «Тріумф» відповідно до контракту із Туреччиною. Про це повідомляє видання Global Security. При цьому, за словами Міхєєва, поки ще не йде мова про конкретний час, коли буде здійснено постачання даного комплексу. Раніше у рамках



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Поставки системи ППО мають почати в 2019 році

Генеральний директор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв заявив, що РФ почала виробництво комплексу ППО С-400 «Тріумф» відповідно до контракту із Туреччиною.

Про це повідомляє видання Global Security.

При цьому, за словами Міхєєва, поки ще не йде мова про конкретний час, коли буде здійснено постачання даного комплексу.

Раніше у рамках переговорів президенти РФ та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган домовилися про те, що дана система ППО буде передана Туреччині вже в 2019 році, а не в 2020 році, як планувалося раніше.

Мова йде про постачання чотирьох комплектів системи С-400 вартістю в 2,5 млрд доларів. Частину цієї суми компенсує РФ в рамках кредитної домовленості.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.