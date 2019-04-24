Росія створює штучні черги кораблів у Керченській протоці – глава ДПСУ



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Глава ДПСУ Петро Цигикал додав, що морська охорона Росії підходить близько до українських берегів Азовського моря Фото: ДПСУ

За словами Цигикала, українські судна росіяни оглядають набагато довше і пропускають останніми

Глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявляє, що Росія створює штучні черги кораблів у Керченській протоці, проводячи посилений огляд суден, які йдуть в українські порти.

Про це Цигикал сказав в ефірі телеканалу UA:TV.

«Йде постійний огляд суден в районі Керченської протоки, які заходять в порти України з економічними цілями. Практично немає таких, які б не оглядали – особливо, які йдуть в Україну. Створюється штучна черга, і наші судна оглядають набагато довше і пропускають останніми», – зазначив глава ДПСУ, якого цитує прес-служба відомства.

Він додав, що морська охорона Росії підходить близько до українських берегів Азовського моря.

«Ситуація ускладнюється тим, що це море вважається внутрішнім між двома державами. Тому важко визначити чіткі межі територіальних вод і прилеглих до них», – зауважив глава ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.